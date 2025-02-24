Катмен Бивола – о работе на реванше с Бетербиевым: «В углу у нас была целая война, обычно все роли распределены, но здесь мы все меняли по ходу дела»
«Вся неделя перед боем была напряженной. Понимал, что будет очень сложный бой. Мы знали, что нужно сделать больше по сравнению с первым поединком. И сейчас Дмитрий провел невероятную работу, ее даже не назовешь работой над ошибками. Дмитрий просто подобрал другие ключи к сопернику.
Во-первых, он боролся и старался забирать концовки каждого раунда. Во-вторых, после небольшого застоя в середине боя, когда, как мне показалось, Артур уже пошел развивать свой успех с целью досрочного завершения боя, Дмитрий переломил ситуацию и сам взвинтил темп.
В углу у нас была целая война, обычно все роли распределены, но здесь мы все меняли по ходу дела. Были неудобные высокие канаты. Я вообще с таким не сталкивался. У меня рост 190 см, а я не доставал через верхний канат, и мне приходилось ставить табурет, и вынимать капу, и класть ледяную грелку, что делают классические секунданты. Но мы меняли роли, повторюсь.
Мне одновременно приходилось работать и с лицом, потому что была гематома, которую мне удалось подморозить и зафиксировать. Я работал с левым глазом – не дал ей развиться. Но в финале она все-таки вскрылась, но это было некритично. Рассечение было большим, но хорошо, что она произошла в 12-м раунде, а не раньше. А гематому я убрал, она не мешала обзору.
Результатом мы довольны, все пояса у Дмитрия. И вот эта победа вдохновила меня на новый виток развития моей катменской карьеры. Я бы с удовольствием поработал бы в третьем поединке Артура и Дмитрия», – сказал катмен Дмитрий Лучников.
Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.
Бетербиеву не нужна трилогия с Биволом
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