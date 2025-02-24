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Катмен Бивола – о работе на реванше с Бетербиевым: «В углу у нас была целая война, обычно все роли распределены, но здесь мы все меняли по ходу дела»

Катмен Бивола рассказал о сложностях работы на реванше с Бетербиевым.

«Вся неделя перед боем была напряженной. Понимал, что будет очень сложный бой. Мы знали, что нужно сделать больше по сравнению с первым поединком. И сейчас Дмитрий провел невероятную работу, ее даже не назовешь работой над ошибками. Дмитрий просто подобрал другие ключи к сопернику.

Во-первых, он боролся и старался забирать концовки каждого раунда. Во-вторых, после небольшого застоя в середине боя, когда, как мне показалось, Артур уже пошел развивать свой успех с целью досрочного завершения боя, Дмитрий переломил ситуацию и сам взвинтил темп.

В углу у нас была целая война, обычно все роли распределены, но здесь мы все меняли по ходу дела. Были неудобные высокие канаты. Я вообще с таким не сталкивался. У меня рост 190 см, а я не доставал через верхний канат, и мне приходилось ставить табурет, и вынимать капу, и класть ледяную грелку, что делают классические секунданты. Но мы меняли роли, повторюсь.

Мне одновременно приходилось работать и с лицом, потому что была гематома, которую мне удалось подморозить и зафиксировать. Я работал с левым глазом – не дал ей развиться. Но в финале она все-таки вскрылась, но это было некритично. Рассечение было большим, но хорошо, что она произошла в 12-м раунде, а не раньше. А гематому я убрал, она не мешала обзору.

Результатом мы довольны, все пояса у Дмитрия. И вот эта победа вдохновила меня на новый виток развития моей катменской карьеры. Я бы с удовольствием поработал бы в третьем поединке Артура и Дмитрия», – сказал катмен Дмитрий Лучников.

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.

Бетербиеву не нужна трилогия с Биволом

Почему бокс Бивола – искусство

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Лучников
logoДмитрий Бивол
Бивол - Бетербиев
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