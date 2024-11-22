Победы со сломанным запястьем и «армейские сборы» в 10 лет. Что такое расти в семье, когда твой отец – Цзю

«Второе место – провал».

Братья Цзю – Тимофей и Никита – с детства знакомы с чемпионскими стандартами легендарного отца Константина Цзю и сами стали профессиональными боксерами.

Что такое детство в семье чемпиона мира по боксу?

Братья Цзю начинали с футбола, а дома проходили «армейские сборы»: вставали на пробежку в 5 утра и злили отца вторыми местами

В середине 90-х Константин Цзю стал звездой бокса, обеспечив семье надежное будущее – жил в шестикомнатном доме с восемью ванными, теннисным кортом, бассейном и бильярдной на набережной в пригороде Сиднея Карс Парк.

Несмотря на сверхкомфортные условия, братья Цзю с детства быстро привыкли к жесткой дисциплине и тоже погрузились в спорт – отец поднимал сыновей в 5:15 утра и вместе с ними отправлялся на пробежку.

«Ты не мог сомневаться в этом, потому что отец входил в комнату с криком: «Просыпайся!» Он был настроен серьезно. Если вы не встаете за несколько минут, он вытаскивает вас из кровати. Мы никогда его не ослушивались. Если он говорил просыпаться, мы просыпались. Это было похоже на армейские сборы», – рассказывал Никита Цзю.

По словам Тима, их отец всегда много требовал: «Помню, в начальной школе я занял второе место на соревнованиях по кроссу. В обычной семье ребенка похвалили бы за это, но только не в моей. Для отца второе место было как провал. Мне приходилось побеждать абсолютно во всех соревнованиях, в которых я участвовал. Кайф от тренировок? Точно не было. Но я благодарен отцу, что заложил во мне голод к победам».

При этом изначально Тим и Никита занимались футболом, хотя много времени проводили в боксерском зале. «До 14 лет Тимофей вообще не занимался боксом. Да, он постоянно находился в зале, но отдавал предпочтение футболу и неплохо играл. Однажды со сборной Австралии даже прилетел на турнир в Екатеринбург. Заняли третье место.

Второй сын так же преуспевал в футболе и выступал за национальную команду. Тогда ему было 12. Но в один момент оба подошли ко мне и спросили: «А почему ты нас заставил играть в футбол?» Я удивился: «Это я-то заставил?» Так Тимофей и Никита по очереди перешли в бокс», – вспоминал Константин Цзю.

Тим Цзю в три года вывихнул деду челюсть, а в 17 – ушел из бокса из-за травмы. Никита вообще стал архитектором

Константин Цзю сразу увидел в сыновьях боксерские задатки, несмотря на их интерес к футболу – и выделял Тима: «Он родился в зале. Ему было 1,5 года, есть фотография, где перчатки больше, чем его голова. Он находился в этой атмосфере, был на моем бою и знает: чтобы чего-то достичь, нужно очень тяжело работать».

По словам Цзю-старшего, Тим уже в три года очень сильно бил: «Тим еще не умел ходить, а уже надевал перчатки. Причем первым от него пострадал дедушка – мой папа. В детстве мы любили играть с Тимофеем: садились напротив, закрывали лицо, а он бил по блоку.

В тот день происходило то же самое, но вдруг что-то отвлекло отца. Он поднял голову, опустил руки – и в этот момент Тим пробил ему точно в челюсть. У папы был вывих. И это сыну было всего три года».

Сам Тим Цзю рассказывал, что все их выходные занимал бокс. Они вдохновлялись примером отца и много тренировались. Причем именно Тим Цзю приобщил младшего брата к боксу. Никита Цзю вспоминал:

«Это была поездка на турнир «Золотые перчатки» в Квинсленд. Я играл в футбол, но, находясь там и видя, как все происходит (дружеские отношения в зале, взаимоотношения, которые были у моего брата с дедушкой и дядей – нашим тренером) – все это влюбило меня в бокс».

Братья Цзю успешно выступали по любителям: Тим – неоднократный победитель турнира «Золотые перчатки», Никита – четырехкратный чемпион Австралии среди юниоров. Даже после таких успехов они не перешли в профессионалы, а Тим вообще ушел из бокса на четыре года из-за серьезной травмы кисти в 17 лет – неудачно ударил по лапам на тренировке.

«Я чувствовал боль каждый раз, когда бил по лапе или человеку. Но ничего об этом не говорил. Папа всегда говорил: «Боль – просто чувство, которое можно игнорировать». Так мы и росли. Дисциплина всегда была на первом месте. В отце была эта военная, русская твердость. И она нам передалась.

Однажды я сказал об этом дедушке, он ответил: «Продолжай, это всего лишь синяк». Так и сделал. Я продолжал тренироваться и спарринговать в течение месяца и в конце выиграл «Золотые перчатки». Но на этом этапе боль стала слишком сильной. Рентген показал, что запястье сломано.

Была серьезная операция. Я проходил в гипсе два месяца и год не мог бить. В то время мне было 17, и время, проведенное вне ринга, заставило меня усомниться в мотивации к спорту», – вспоминал Тим Цзю.

Никита Цзю выучился на архитектора, получив высшее образование. Он действительно любит архитектуру и даже работал в крупном австралийском архитектурном бюро Woods Bagot, основанном в 1869 году:

«Я не мог просто работать над проектом и не добиться того, чтобы он был настолько хорош, насколько я себе представлял. Поэтому не спал, чтобы его закончить. Меня всегда расстраивали люди, с которыми я работал, потому что они засыпали и бездельничали. А я не спал всю ночь: «Что происходит? Выпейте кофе – все будет хорошо».

Из-за такого фанатичного увлечения архитектурой Тим Цзю даже называл младшего брата психом: «Он одержим тем, что делает, и это на 100% от отца. То, что я вкладываю в бокс, он отдает архитектуре».

Тим Цзю вернулся в бокс и стал профи, увидев фильм «Крид». Разочаровавшийся в архитектуре Никита вдохновился братом и тоже начал боксерскую карьеру

После тяжелой травмы Тим не планировал возвращаться в бокс: «В моей жизни наступил период, когда я не был уверен, в каком направлении хочу двигаться. Сколько себя помню, люди говорили, что ринг – моя судьба. Казалось, не имело значения, чего я хочу. Я был сыном отца. В их глазах моя жизнь уже была расписана».

Все изменилось в середине 2010-х, когда Тим Цзю посмотрел фильм «Крид: Наследие Рокки» – и увидел себя в главном герое:

«Мне показалось, что я наблюдаю, как разыгрывается история моей жизни: отец, который любил бои, мать, которая хотела для сына другой жизни, и молодой человек, пытающийся отрицать, что всегда было у него в крови, и размышляющий о плюсах и минусах знаменитой фамилии.

У меня что-то щелкнуло. На все вопросы, которыми я задавался, ответили Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне. Все то, над чем бился Адонис, было и у меня. С того момента я понял, что бокс станет моей жизнью».

Перед началом профессиональной карьеры Тим Цзю, конечно, посоветовался с отцом, который тогда жил в Москве. «Он видел мое состояние, мои травмы, знает, как это тяжело. Он уже взрослый мальчик и должен отвечать за слова. Я поддержал», – вспоминал Цзю-старший.

В 2016 году Тим Цзю дебютировал по профи и быстро набил хороший рекорд на турнирах в Австралии. Итогом стало завоевание пояса чемпиона мира по версии WBO. Но в 2024-м все рухнуло: сначала Цзю впервые проиграл – Себастьяну Фундоре, а потом улетел в нокаут от Бахрама Муртазалиева.

Пример старшего брата мотивировал Никиту Цзю оставить архитектуру и вернуться в бокс – в 2022-м он начал профессиональную карьеру и сейчас идет на рекорде 10-0. Ради бокса Цзю бросил работу в хорошей фирме:

«Я не нашел того удовольствия, которое искал – в ней не было той самой самореализации. Помню, как я сидел в офисе в первый день, мне нравилась обстановка, все люди вокруг, но я помню, что позвонил маме и сказал: «Это не то, чем я смогу заниматься всю оставшуюся жизнь. Мне это надоест».

Когда Никита Цзю выиграл шестой бой подряд, Цзю-старший сказал : «Они [с братом] вместе живут, вместе и спаррингуют, и все делают. Они в одном весе. Это семейный подряд. В любом случае я горжусь тем, что делают мои сыновья».

Тим Цзю мощнее отца? В чем его сила?

Фото: Gettyimages.ru /Robert Cianflone, Chris Hyde; личный архив семьи Цзю; imdb.com