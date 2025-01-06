Хирн – о Тиме Цзю: «Полагаю, он чересчур поверил в хайп вокруг себя. Почувствовал себя непобедимым»
Эдди Хирн высказался о двух поражениях Тима Цзю.
«Я большой поклонник Тима Цзю. Думаю, что это отличный боксер. Полагаю, что он чересчур поверил в хайп вокруг себя. Почувствовал себя непобедимым.
Но я восхищен тем, что команда Тима принял бой против Бахрама Муртазалиева. Проигрывать в таком поединке... ну такое. Это сильный соперник.
Иногда просто можно увлечься. Есть большая разница между боями в Австралии и на мировом уровне. Здесь не получится просто пройти соперника. Мы уже видели это в бою с Себастьяном Фундорой», – сказал промоутер Эдди Хирн.
Напомним, в 2024-м у Тима Цзю два поражения: от Фундоры и Муртазалиева.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Jai McAllister: BOXING & MMA
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