Хирн – о Тиме Цзю: «Полагаю, он чересчур поверил в хайп вокруг себя. Почувствовал себя непобедимым»

Эдди Хирн высказался о двух поражениях Тима Цзю.

«Я большой поклонник Тима Цзю . Думаю, что это отличный боксер. Полагаю, что он чересчур поверил в хайп вокруг себя. Почувствовал себя непобедимым.

Но я восхищен тем, что команда Тима принял бой против Бахрама Муртазалиева . Проигрывать в таком поединке... ну такое. Это сильный соперник.

Иногда просто можно увлечься. Есть большая разница между боями в Австралии и на мировом уровне. Здесь не получится просто пройти соперника. Мы уже видели это в бою с Себастьяном Фундорой », – сказал промоутер Эдди Хирн .

Напомним, в 2024-м у Тима Цзю два поражения: от Фундоры и Муртазалиева.

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