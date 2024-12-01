Курбанов вызвал Тима Цзю: «Победитель пойдет вперед. Избегать этого боя нет смысла»

Магомед Курбанов хочет драться с Тимом Цзю.

«Вернулись, не собираемся останавливаться. Только вперед.

Я готов к большим боям, я не говорил: «Дайте мне легкие бои». Я вызываю Тимофея Цзю . Это хороший бой для России, для мира и для нас двоих. Победитель пойдет вперед, второй останется. Это все естественно, естественный отбор, естественная конкуренция. Избегать этого боя нет смысла», – сказал боксер Магомед Курбанов .

В субботу в Екатеринбурге в главном бою турнира RCC Boxing Promotions Курбанов техническим нокаутом в шестом раунде победил Асланбека Козаева .

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