Курбанов вызвал Тима Цзю: «Победитель пойдет вперед. Избегать этого боя нет смысла»
Магомед Курбанов хочет драться с Тимом Цзю.
«Вернулись, не собираемся останавливаться. Только вперед.
Я готов к большим боям, я не говорил: «Дайте мне легкие бои». Я вызываю Тимофея Цзю. Это хороший бой для России, для мира и для нас двоих. Победитель пойдет вперед, второй останется. Это все естественно, естественный отбор, естественная конкуренция. Избегать этого боя нет смысла», – сказал боксер Магомед Курбанов.
В субботу в Екатеринбурге в главном бою турнира RCC Boxing Promotions Курбанов техническим нокаутом в шестом раунде победил Асланбека Козаева.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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