Официально: титульник Волкановски и Лопеса − главный бой UFC 314, Чендлер против Пимблетта − соглавный
14 апреля в Майами (Флорида) состоится турнир UFC 314, в главном событии которого Алекс Волкановски подерется с Диего Лопесом за титул в полулегком весе.
В соглавном бою Майкл Чендлер подерется с Пэдди Пимблеттом.
Уайт объявил, что Топурия освободил титул UFC в полулегком весе: «Тело Илии больше не выдерживает весогонку»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости