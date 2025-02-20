Официально: титульник Волкановски и Лопеса − главный бой UFC 314, Чендлер против Пимблетта − соглавный

14 апреля в Майами (Флорида) состоится турнир UFC 314, в главном событии которого Алекс Волкановски подерется с Диего Лопесом за титул в полулегком весе.

В соглавном бою Майкл Чендлер подерется с Пэдди Пимблеттом .

Уайт объявил, что Топурия освободил титул UFC в полулегком весе: «Тело Илии больше не выдерживает весогонку»