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Официально: титульник Волкановски и Лопеса − главный бой UFC 314, Чендлер против Пимблетта − соглавный

14 апреля в Майами (Флорида) состоится турнир UFC 314, в главном событии которого Алекс Волкановски подерется с Диего Лопесом за титул в полулегком весе.

В соглавном бою Майкл Чендлер подерется с Пэдди Пимблеттом.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
logoПэдди Пимблетт
logoДиего Лопес
logoMMA
logoМайкл Чендлер
logoАлександр Волкановски
logoUFC
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