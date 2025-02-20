Официально: Белал подерется с Маддаленой на UFC 315
Белал Мухаммад подерется с Джеком Делла Маддаленой в мае-2025.
11 мая в Монреале (Канада) состоится турнир UFC 315, в главном бою которого Белал Мухаммад подерется за титул в полусреднем весе с Джеком Делла Маддаленой.
Белал стал чемпионом летом-2024, когда победил Леона Эдвардса. Маддалена в марте-2024 нокаутировал Гилберта Бернса.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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