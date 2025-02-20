Официально: Белал подерется с Маддаленой на UFC 315

Белал Мухаммад подерется с Джеком Делла Маддаленой в мае-2025.

11 мая в Монреале (Канада) состоится турнир UFC 315, в главном бою которого Белал Мухаммад подерется за титул в полусреднем весе с Джеком Делла Маддаленой .

Белал стал чемпионом летом-2024, когда победил Леона Эдвардса. Маддалена в марте-2024 нокаутировал Гилберта Бернса.

Мухаммад – о Рахмонове: «Не видел, чтобы он ломался психологически. Все соперники Шавката выходят в октагон на нервах и боятся его»

Белал объяснил, как победит дю Плесси: «Из-за отчаяния он отдаст мне шею, а я его усыплю»