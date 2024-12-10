Гэрри не хочет драться с Эдвардсом в Лондоне: «Если в UFC хотят притащить меня в Европу, то только в Дублине»

Иэн Гэрри назвал условие для боя с Леоном Эдвардсом.

«Если в UFC хотят, чтобы я дрался в Европе, то им придется привезти меня в Дублин», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри , проигравший Шавкату Рахмонову на UFC 310.

Гэрри обратился к Шавкату: «Ты принял бой, когда тебе это не было нужно. Ничего, кроме уважения в твой адрес»