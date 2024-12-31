Шевченко – о следующем бое: «Мне нужно несколько месяцев, чтобы прийти в норму»

Валентина Шевченко возьмет перерыв на несколько месяцев после победы над Алексой Грассо.

«Мой менеджмент всегда в контакте с UFC, но сейчас мы только вернулись из поездки, и я даже не затрагивала эту тему.

Потому что по эмоциям подготовка к прошлому бою была настолько затратной, что нужно несколько месяцев, чтобы эмоционально прийти в норму.

Пока мы еще не разговаривали с моим менеджером. Но пройдет несколько дней, я восстановлюсь после поездки, и мы как раз назначим встречу и обговорим все», – сказала чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.

В сентябре-2024 Шевченко разгромила Алексу Грассо по очкам и вернула себе титул UFC .

Валентина Шевченко – о карьере тренера: «В данный момент не хочу близко касаться этого»