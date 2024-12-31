Шевченко – о следующем бое: «Мне нужно несколько месяцев, чтобы прийти в норму»
Валентина Шевченко возьмет перерыв на несколько месяцев после победы над Алексой Грассо.
«Мой менеджмент всегда в контакте с UFC, но сейчас мы только вернулись из поездки, и я даже не затрагивала эту тему.
Потому что по эмоциям подготовка к прошлому бою была настолько затратной, что нужно несколько месяцев, чтобы эмоционально прийти в норму.
Пока мы еще не разговаривали с моим менеджером. Но пройдет несколько дней, я восстановлюсь после поездки, и мы как раз назначим встречу и обговорим все», – сказала чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.
В сентябре-2024 Шевченко разгромила Алексу Грассо по очкам и вернула себе титул UFC.
Валентина Шевченко – о карьере тренера: «В данный момент не хочу близко касаться этого»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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