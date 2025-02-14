Топурия − о бое с Махачевым: «Могу нокаутировать и засабмитить его. Раньше говорили: «Затащить в глубокие воды». Я же родился там»

Илия Топурия заявил, что может нокаутировать и засабмитить Ислама Махачева.

«У меня столько всего есть для Ислама , ему будет очень трудно со мной справиться. Он знает, что мне нужен лишь один удар.

Вы точно знаете, что я нанесу этот один удар, потому что не бросаю размахайки как безумец, а жду момента и применяю технику. Я двигаю головой и знаю, куда бить.

Вы все знаем, что я нанесу удар, все зависит от воли Бога. Захочет ли он отправить Ислама спать или нет?

Я также могу засабмитить его. Если честно, я всегда говорю, что представляю новое поколение в ММА. Раньше были сильные парни в ММА, которые хороши в ударке или в борьбе, но на земле они были не так хороши.

Я же хорош везде. Вы можете предложить мне все что угодно, и я буду чувствовать себя комфортно.

Раньше говорили: «Я затащу тебя в глубокие воды». Я же родился в глубоких водах. Тащи меня, куда хочешь», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Топурия − о бое с Махачевым: «Ислам − великий чемпион, настоящий зверь. Мне не нравится драться, когда я на 100% уверен в победе»