Топурия − о бое с Махачевым: «Могу нокаутировать и засабмитить его. Раньше говорили: «Затащить в глубокие воды». Я же родился там»
«У меня столько всего есть для Ислама, ему будет очень трудно со мной справиться. Он знает, что мне нужен лишь один удар.
Вы точно знаете, что я нанесу этот один удар, потому что не бросаю размахайки как безумец, а жду момента и применяю технику. Я двигаю головой и знаю, куда бить.
Вы все знаем, что я нанесу удар, все зависит от воли Бога. Захочет ли он отправить Ислама спать или нет?
Я также могу засабмитить его. Если честно, я всегда говорю, что представляю новое поколение в ММА. Раньше были сильные парни в ММА, которые хороши в ударке или в борьбе, но на земле они были не так хороши.
Я же хорош везде. Вы можете предложить мне все что угодно, и я буду чувствовать себя комфортно.
Раньше говорили: «Я затащу тебя в глубокие воды». Я же родился в глубоких водах. Тащи меня, куда хочешь», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Топурия − о бое с Махачевым: «Ислам − великий чемпион, настоящий зверь. Мне не нравится драться, когда я на 100% уверен в победе»
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