Представитель команды Топурии: «Илия готов драться с Махачевым в любой весовой категории»
Илия Топурия готов драться с Исламом Махачевым в любом дивизионе.
«Это супербой. Поэтому мы готовы на любую весовую категорию», – подтвердили в команде чемпиона UFC Илии Топурии.
Илия Топурия: «Махачев боится меня. Если бы я был для него простым соперником, то бой бы уже состоялся»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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