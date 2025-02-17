Представитель команды Топурии: «Илия готов драться с Махачевым в любой весовой категории»

Илия Топурия готов драться с Исламом Махачевым в любом дивизионе.

«Это супербой. Поэтому мы готовы на любую весовую категорию», – подтвердили в команде чемпиона UFC Илии Топурии .

Илия Топурия: «Махачев боится меня. Если бы я был для него простым соперником, то бой бы уже состоялся»

Махачев против Топурии – реальность?