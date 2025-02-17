Гаджиев – о словах Топурии про дагестанских бойцов: «Функциональная готовность – не самая сильная сторона южных бойцов. Может быть, дело в генетике или лени»
«Мне кажется, что функциональная готовность – не самая сильная сторона южных бойцов. Может быть, дело в генетике или лени. Хоть и говорят, что в горах полезно бегать. Вообще, скажу так: где-то врожденное, а где-то наработанное. Кто-то быстро устает, сколько бы не работал над этим, а кому-то просто нужно немного поработать.
Ждем бой Топурии и Махачева. Кстати, к функционале Ислама у меня тоже есть вопросы. Просто мы смотрим на них и все время хотим видеть второго Хабиба Нурмагомедова, который просто взвинчивал темп и все ломались. Достаточно вспомнить бой с Джастином Гейджи, который не знал, куда от него деваться», – сказал глава Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Топурия − о дагестанских бойцах: «Если не дать им доминировать в бою, то они всегда проигрывают»
Илия Топурия: «Махачев боится меня. Если бы я был для него простым соперником, то бой бы уже состоялся»
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