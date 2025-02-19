Дю Плесси − о желании Белала подняться в средний вес: «Забавно, что он ведет себя так, будто у него есть выбор. UFC не любят его и не позволят это сделать»
Дрикус дю Плесси высказался о планах Белала Мухаммада перейти в средний вес.
«Забавно, что Белал Мухаммад ведет себя так, будто у него есть выбор, когда подниматься в средний вес.
UFC никогда не позволят ему, они даже не любят Белала. Почему он так думает? Он еще ни разу не защитил пояс.
В соцсетях он определенно лучше, чем в боях. Бой с Белалом? Это нечестно. Вы видели, какого он роста? Он очень маленький», − сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.
Белал объяснил, как победит дю Плесси: «Из-за отчаяния он отдаст мне шею, а я его усыплю»
Белал − о переходе в средний вес: «Я предпочитаю перейти в 84 кг и дать Махачеву стать чемпионом в 77 кг»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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