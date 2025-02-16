  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Каннонир – о следующем сопернике: «Если скажут драться с Дрикусом, я отвечу: «Черт возьми, да. Я готов»
2

Каннонир – о следующем сопернике: «Если скажут драться с Дрикусом, я отвечу: «Черт возьми, да. Я готов»

Джаред Каннонир готов драться за титул с Дрикусом дю Плесси.

«Что дальше? Я бы точно хотел, чтобы соперник был рейтинговым. Лучше, чтобы он был выше меня или был в очереди на титульник. Но я не собираюсь ничего исключать. Если мне скажут: «Эй, Джаред, нам нужно, чтобы ты дрался с Дрикусом дю Плесси за пояс». Я отвечу: «Черт возьми, да. Я готов», – заявил боец UFC Джаред Каннонир.

Добавим, что в рейтинге среднего веса Каннонира опережают Кайо Борральо, Роберт Уиттакер, Исраэль Адесанья, Хамзат Чимаев, Шон Стрикленд и Нассурдин Имавов, помимо чемпиона дивизиона Дрикуса дю Плесси.

Джаред Каннонир: «У меня незавидная позиция в рейтинге – четыре человека впереди побили меня. Но я не собираюсь останавливаться»

Бонусы UFC Fight Night 251: Каннонир против Родригеса – лучший бой турнира

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
logoUFC
logoMMA
logoДжаред Каннонир
logoДрикус дю Плесси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мухаммад – о победе Каннонира: «Вау, какой камбэк, он снова сделал это!»
сегодня, 10:24
UFC Fight Night 251: Каннонир победил Родригеса, Каттар проиграл Залалу и другие бои
8сегодня, 03:00
Сехудо считает, что дю Плесси победит Чимаева: «Не думаю, что Дрикуса легко засабмитить»
1713 февраля, 13:49
Рекомендуем
Главные новости
Вальтер Уокер: «Я процитировал Шамана после боя? Это мне жена подсказала»
1 минуту назад
Илия Топурия: «Махачев боится меня. Если бы я был для него простым соперником, то бой бы уже состоялся»
27сегодня, 12:46
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
94сегодня, 12:00
Бонусы UFC Fight Night 251: Каннонир против Родригеса – лучший бой турнира
сегодня, 10:58
Царукян в шутку взял на удушающий прием Нину Драму: «Я травмировал спину из-за тебя»
11сегодня, 10:47Фото
Мухаммад – о победе Каннонира: «Вау, какой камбэк, он снова сделал это!»
сегодня, 10:24
Залал – о Каттаре: «Я чувствовал, что у него на ногах вазелин. Это было подозрительно»
7сегодня, 10:10
Камил Гаджиев: «Если бы портал, не связанный с единоборствами, проводил бы голосование на лучшего руководителя лиг, то я бы точно его выиграл»
4сегодня, 09:58
Евгений Тищенко: «Кто бы что не говорил, но у меня успешная карьера в боксе. Я сделал больше, чем многие другие»
2сегодня, 08:41
Боец UFC Вальтер Уокер: «Я наполовину русский, я иду до конца!»
7сегодня, 08:33
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем