Каннонир – о следующем сопернике: «Если скажут драться с Дрикусом, я отвечу: «Черт возьми, да. Я готов»
Джаред Каннонир готов драться за титул с Дрикусом дю Плесси.
«Что дальше? Я бы точно хотел, чтобы соперник был рейтинговым. Лучше, чтобы он был выше меня или был в очереди на титульник. Но я не собираюсь ничего исключать. Если мне скажут: «Эй, Джаред, нам нужно, чтобы ты дрался с Дрикусом дю Плесси за пояс». Я отвечу: «Черт возьми, да. Я готов», – заявил боец UFC Джаред Каннонир.
Добавим, что в рейтинге среднего веса Каннонира опережают Кайо Борральо, Роберт Уиттакер, Исраэль Адесанья, Хамзат Чимаев, Шон Стрикленд и Нассурдин Имавов, помимо чемпиона дивизиона Дрикуса дю Плесси.
Джаред Каннонир: «У меня незавидная позиция в рейтинге – четыре человека впереди побили меня. Но я не собираюсь останавливаться»
Бонусы UFC Fight Night 251: Каннонир против Родригеса – лучший бой турнира
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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