Сульянов − о жалобе бойцов на невыплату гонораров: «Я читаю #########, ########### прессу и, если честно, #######»

Анатолий Сульянов высказался о ситуации с задержкой выплат бойцам Hardcore.

«С Hardcore все хорошо. Что вы ######### [докопались], в марте-апреле уже новые турниры, летом два стадионных, к нам зашли много новых рекламодателей, партнеров, платформ, банков и энергетиков.

Ситуация с букмекером? Как так получилось, мы будем обсуждать на встрече с их акционерами 27 февраля. Уверен, что мы должны к чему-то прийти. Но получилось ##### [хреново].

Будем исправлять. Вот ребята спортсмены, 140 человек, которым гонорары не выплатили, тоже с нами поедут. Уверен, все решим.

Я читаю каких-то ######### [болванов] в комментариях, окончательно ########### [обезумевшую] в хайпожорстве прессу и, если честно, ####### [удивляюсь].

Я не понял, где я или мы сказали, что кому-то не заплатим вообще? Да, есть история с задержкой выплат нам 250 млн рублей. Это, поверьте, огромные деньги! И мы это решаем.

К слову, некоторым из этих бойцов были выплачены либо полные гонорары, либо их часть. Но об этом все, конечно, ##### [блин], молчат.

Да, у нас уйдет время, чтобы привлечь деньги из других проектов, но мы со всеми рассчитаемся. Во-первых, это не та сумма, ради которой мы разменяем свою репутацию, и, во-вторых, это честные деньги ребят, заработанные кровью и потом.

Уподобляться всяким «бетам» и раздающим им распоряжения нам не платить спортивным функционерам мы не будем. Покажите мне, ##### [блин], где мы говорим, что ничего не заплатим? Что за чушь?» − сказал босс Hardcore FC Анатолий Сульянов .

Экс-бойцы Hardcore обвинили Сульянова в невыплате гонораров на 33 млн рублей (Sport24)