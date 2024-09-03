Али Хейбати − о Сульянове: «Анатолий злопамятный, хочет насолить тому, кто ему не нравится»

Али Хейбати назвал злопамятным главу Hardcore FC Анатолия Сульянова

«Я много чего сделал для Hardcore. А что я получил на выходе? Практически ничего. Да, я сделал одну ошибку.

И что? Столько спортсменов были пойманы на допинге, Майк Тайсон откусывал ухо своему сопернику.

На одном из подкастов Сульянов сказал, что Наби Набиеву или Залимхану Юсупову надо закрыть дороги во всех лигах.

Я хочу спросить у Сульянова: «Ты думаешь своей головой?» Наби Набиев – талант. Чем он будет заниматься? Не хочешь, чтобы он дрался у тебя – отстань от него.

Чем Юсупову кормить свою семью? Сульянов злопамятный, хочет насолить тому, кто ему не нравится», − сказал бывший боец Hardcore FC Али Хейбати , которого уволили из промоушена из-за удара по ягодице ринг-герл.

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