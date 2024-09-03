Али Хейбати − о Сульянове: «Анатолий злопамятный, хочет насолить тому, кто ему не нравится»
«Я много чего сделал для Hardcore. А что я получил на выходе? Практически ничего. Да, я сделал одну ошибку.
И что? Столько спортсменов были пойманы на допинге, Майк Тайсон откусывал ухо своему сопернику.
На одном из подкастов Сульянов сказал, что Наби Набиеву или Залимхану Юсупову надо закрыть дороги во всех лигах.
Я хочу спросить у Сульянова: «Ты думаешь своей головой?» Наби Набиев – талант. Чем он будет заниматься? Не хочешь, чтобы он дрался у тебя – отстань от него.
Чем Юсупову кормить свою семью? Сульянов злопамятный, хочет насолить тому, кто ему не нравится», − сказал бывший боец Hardcore FC Али Хейбати, которого уволили из промоушена из-за удара по ягодице ринг-герл.
Hardcore, не позорьтесь. Почему промоушен деградирует и злит
Гаджиев призвал не закрывать Hardcore: «Индустрия от этого потеряет»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий