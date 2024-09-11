Сульянов − об интервью Собчак: «Нет чувства хуже, чем разочарование. Ксения поковырялась палкой в засохшем дерьме»
«Нет чувства хуже, чем разочарование. Потому что за ним следует потеря интереса и безразличие.
У меня был десяток причин отказать в интервью Ксении Собчак. Мои друзья, партнеры и коллеги говорили, что там давно нет качественного продукта.
Сделаю то, что некогда интересный интервьюер Ксения Собчак не сделает никогда: извиняюсь перед каждым ее зрителем за потраченные впустую два часа.
Ксения заглянула в мир единоборств, не вникая в предмет. Думала, что встретит тут племя бабуинов, на которых она привыкла смотреть свысока. А потом удивилась, откуда тут столько умных людей.
У Ксении было два пути − сделать интервью инструментом продвижения спорта, прикоснувшись и показав зрителю этот мир, который глубок и прекрасен, или остаться королевой грязного белья. Выбор очевиден.
Ксения взяла в руки палку, засучила рукава халата Gucci и решила поковыряться в засохшем дерьме ушедших в небытие историй и постов», − написал в соцсетях босс Hardcore FC Анатолий Сульянов.
Глава Hardcore отбивается у Собчак – за тот самый пинок ринг-герл и поддельные справки у бойцов
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий