Сульянов − об интервью Собчак: «Нет чувства хуже, чем разочарование. Ксения поковырялась палкой в засохшем дерьме»

Анатолий Сульянов заявил, что разочарован разговором с Ксенией Собчак.

«Нет чувства хуже, чем разочарование. Потому что за ним следует потеря интереса и безразличие.

У меня был десяток причин отказать в интервью Ксении Собчак. Мои друзья, партнеры и коллеги говорили, что там давно нет качественного продукта.

Сделаю то, что некогда интересный интервьюер Ксения Собчак не сделает никогда: извиняюсь перед каждым ее зрителем за потраченные впустую два часа.

Ксения заглянула в мир единоборств, не вникая в предмет. Думала, что встретит тут племя бабуинов, на которых она привыкла смотреть свысока. А потом удивилась, откуда тут столько умных людей.

У Ксении было два пути − сделать интервью инструментом продвижения спорта, прикоснувшись и показав зрителю этот мир, который глубок и прекрасен, или остаться королевой грязного белья. Выбор очевиден.

Ксения взяла в руки палку, засучила рукава халата Gucci и решила поковыряться в засохшем дерьме ушедших в небытие историй и постов», − написал в соцсетях босс Hardcore FC Анатолий Сульянов .

Глава Hardcore отбивается у Собчак – за тот самый пинок ринг-герл и поддельные справки у бойцов