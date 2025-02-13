Экс-бойцы Hardcore обвинили Сульянова в невыплате гонораров на 33 млн рублей (Sport24)

Анатолия Сульянова обвинили в невыплате бойцам гонораров на 33 млн рублей.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на Mash, 32 бойца, выступавших в Hardcore FC , готовят коллективный судебный иск на сумму 33 млн рублей.

Самые крупные долги у Hardcore перед Даниялом Эльбаевым и Валерием Особовым, которые не получили по 600 тысяч рублей.

По информации источника, самые крупные задержки по выплатам достигают двух лет, а Анатолий Сульянов не реагирует на личные обращения бойцов.

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