Каннонир − о следующем сопернике: «Новых соперников нет. Хочу реванш с Адесаньей, но мир этого не хочет»
Джаред Каннонир заявил, что заинтересован в реванше с Исраэлем Адесаньей.
«Очевидно, у меня нет новых соперников, которые были бы впереди меня. Что касается реваншей, то я думаю, что реванш с Робертом Уиттакером или Шоном Стриклендом вполне реален.
Я бы хотел провести реванш с Исраэлем Адесаньей, но не думаю, что мир хочет этот бой», − сказал средневес UFC Джаред Каннонир, побеждавший Шона Стрикленда раздельным решением судей. Роберту Уиттакеру и Исраэлю Адесанье он проиграл единогласным решением судей.
Каннонир – о следующем сопернике: «Если скажут драться с Дрикусом, я отвечу: «Черт возьми, да. Я готов»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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