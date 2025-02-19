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Каннонир − о следующем сопернике: «Новых соперников нет. Хочу реванш с Адесаньей, но мир этого не хочет»

Джаред Каннонир заявил, что заинтересован в реванше с Исраэлем Адесаньей.

«Очевидно, у меня нет новых соперников, которые были бы впереди меня. Что касается реваншей, то я думаю, что реванш с Робертом Уиттакером или Шоном Стриклендом вполне реален.

Я бы хотел провести реванш с Исраэлем Адесаньей, но не думаю, что мир хочет этот бой», − сказал средневес UFC Джаред Каннонир, побеждавший Шона Стрикленда раздельным решением судей. Роберту Уиттакеру и Исраэлю Адесанье он проиграл единогласным решением судей.

Каннонир – о следующем сопернике: «Если скажут драться с Дрикусом, я отвечу: «Черт возьми, да. Я готов»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
logoРоберт Уиттакер
logoUFC
logoИсраэль Адесанья
logoДжаред Каннонир
logoШон Стрикленд
средний вес (MMA)
logoMMA
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