Григорий Дрозд объяснил, почему Вахитов еще не подписал контракт с UFC: «Условия не очень хорошие, переговоры идут»
«После победы в кондендере Вахитову поступило несколько предложений. Очень большие контракты. И от PFL, и от Glory. Обдумывали.
Российские кикбоксеры официально возвращаются в Glory в этом году. Как я понял, в UFC Артему предложили не очень хорошие условия.
Пока контракт Вахитов не подписал, все еще идут переговоры. Поэтому не могу сказать, когда он выйдет в UFC, но у него сейчас активная фаза в части переговоров», − сказал бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.
В октябре-2024 Вахитов победил на Претендентской серии Даны Уайта, после чего получил приглашение в UFC.
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