  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Григорий Дрозд объяснил, почему Вахитов еще не подписал контракт с UFC: «Условия не очень хорошие, переговоры идут»
0

Григорий Дрозд объяснил, почему Вахитов еще не подписал контракт с UFC: «Условия не очень хорошие, переговоры идут»

Григорий Дрозд заявил, что Артема Вахитова не устроило предложение UFC.

«После победы в кондендере Вахитову поступило несколько предложений. Очень большие контракты. И от PFL, и от Glory. Обдумывали.

Российские кикбоксеры официально возвращаются в Glory в этом году. Как я понял, в UFC Артему предложили не очень хорошие условия.

Пока контракт Вахитов не подписал, все еще идут переговоры. Поэтому не могу сказать, когда он выйдет в UFC, но у него сейчас активная фаза в части переговоров», − сказал бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

В октябре-2024 Вахитов победил на Претендентской серии Даны Уайта, после чего получил приглашение в UFC.

Анкалаев открыт к бою с Вахитовым: «Если я стану чемпионом, то подерусь с Артемом и любым другим, кто это заслужит»

Российских кикбоксеров забанили в сильнейшей лиге мира, а теперь возвращают. Оттепель?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
logoMMA
logoГригорий Дрозд
Артем Вахитов
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Артем Вахитов: «Думаю, что дебютирую в UFC в 2025-м. Сейчас обсуждаем контракт»
23 ноября 2024, 12:06
Вахитов – о Перейре: «Не считаю его хорошим ударником»
237 октября 2024, 12:14
Вахитов назвал способ победить Перейру: «Нужен базовый ударник, который знает ошибки Алекса в защите»
183 сентября 2024, 12:43
Рекомендуем
Главные новости
Гейджи − о Хабибе: «Даже если бы я выступил лучше, не уверен, что смог бы победить его»
6сегодня, 09:58
Кормье раскритиковал Перейру за медиатур по Австралии: «Через две недели ему драться с Анкалаевым, Магомед уже в Вегасе»
1сегодня, 09:40
Гейджи хочет драться с Махачевым: «Он чемпион и подходит мне больше, чем Хабиб»
2сегодня, 09:24
Белал − о переходе в средний вес: «Я предпочитаю перейти в 84 кг и дать Махачеву стать чемпионом в 77 кг»
9сегодня, 08:47
Бетербиев − о продолжении карьеры: «Пока все хорошо, мама меня поддерживает»
сегодня, 08:21
Хирн − о реванше Бивола и Бетербиева: «Это будет очень близкий бой, но верю в победу Дмитрия»
2сегодня, 08:08
Бетербиев − о недовольстве команды Бивола результатом первого боя: «Мне плевать на это»
2сегодня, 07:55
Вечер бокса в Эр-Рияде: реванш Бивола и Бетербиева, Дюбуа – Паркер, Ортис – Мадримов и другие бои
3сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
95сегодня, 07:00
Хукер – о поединке с Гейджи: «Если его рука будет поднята, то меня унесут на носилках и увезут в больницу. Я смирился с тем, что так закончится эта ночь»
6вчера, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем