Анкалаев открыт к бою с Вахитовым: «Если я стану чемпионом, то подерусь с Артемом и любым другим, кто это заслужит»
«Перейра для боев лучше, потому что он панчер, но в техническом плане Артем Вахитов на две головы выше.
Интересен ли бой с Артемом? Нет такого бойца, с которым я бы хотел встретиться. У меня был нелегкий путь, подрался со всеми топами, мне нужен пояс.
Но если я стану чемпионом, то меня не нужно оберегать. Поэтому если будет Вахитов и любой другой, кто заслужил, тому всегда будет дорога открыта.
Чемпион должен драться с тем, кто заслужил. Я прошел этот путь и понимаю, как злит, когда чемпион отказывается драться. Это нелегко», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Артем Вахитов: «Думаю, что дебютирую в UFC в 2025-м. Сейчас обсуждаем контракт»
Асланбек Бадаев: «Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Это вина Ракича. Может, Вахитов получит раньше бой с Перейрой?»
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