Анкалаев открыт к бою с Вахитовым: «Если я стану чемпионом, то подерусь с Артемом и любым другим, кто это заслужит»

Магомед Анкалаев заявил, что готов драться с Артемом Вахитовым.

«Перейра для боев лучше, потому что он панчер, но в техническом плане Артем Вахитов на две головы выше.

Интересен ли бой с Артемом ? Нет такого бойца, с которым я бы хотел встретиться. У меня был нелегкий путь, подрался со всеми топами, мне нужен пояс.

Но если я стану чемпионом, то меня не нужно оберегать. Поэтому если будет Вахитов и любой другой, кто заслужил, тому всегда будет дорога открыта.

Чемпион должен драться с тем, кто заслужил. Я прошел этот путь и понимаю, как злит, когда чемпион отказывается драться. Это нелегко», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Артем Вахитов: «Думаю, что дебютирую в UFC в 2025-м. Сейчас обсуждаем контракт»

Асланбек Бадаев: «Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Это вина Ракича. Может, Вахитов получит раньше бой с Перейрой?»