  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Анкалаев открыт к бою с Вахитовым: «Если я стану чемпионом, то подерусь с Артемом и любым другим, кто это заслужит»
1

Анкалаев открыт к бою с Вахитовым: «Если я стану чемпионом, то подерусь с Артемом и любым другим, кто это заслужит»

Магомед Анкалаев заявил, что готов драться с Артемом Вахитовым.

«Перейра для боев лучше, потому что он панчер, но в техническом плане Артем Вахитов на две головы выше.

Интересен ли бой с Артемом? Нет такого бойца, с которым я бы хотел встретиться. У меня был нелегкий путь, подрался со всеми топами, мне нужен пояс.

Но если я стану чемпионом, то меня не нужно оберегать. Поэтому если будет Вахитов и любой другой, кто заслужил, тому всегда будет дорога открыта.

Чемпион должен драться с тем, кто заслужил. Я прошел этот путь и понимаю, как злит, когда чемпион отказывается драться. Это нелегко», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Артем Вахитов: «Думаю, что дебютирую в UFC в 2025-м. Сейчас обсуждаем контракт»

Асланбек Бадаев: «Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Это вина Ракича. Может, Вахитов получит раньше бой с Перейрой?»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
logoМагомед Анкалаев
logoUFC
logoАлекс Перейра
полутяжелый вес (MMA)
logoMMA
Артем Вахитов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Анкалаев − об уровне Перейры: «Алекс − стандартный ударник, у него много проблем»
1сегодня, 09:45
Анкалаев − об отношении к Перейре: «Ничего личного, только бойцовская ненависть»
сегодня, 07:59
Анкалаев − о бое с Перейрой: «Во время Рамадана боя не будет. Мы предложили три даты до поста − чемпион не дал ответа»
14сегодня, 07:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Менеджер Яна − о следующем бое: «Титульник? Зависит от множества факторов»
1сегодня, 10:49
Чимаев сообщил, что ему удалили половину щитовидной железы: «Доктор пока говорит, что все нормально»
сегодня, 09:57
Анкалаев − об уровне Перейры: «Алекс − стандартный ударник, у него много проблем»
1сегодня, 09:45
Обновление рейтингов UFC: Ян не поднялся в легчайшем дивизионе после победы над Фигейредо
сегодня, 09:33
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-декабре-2024
90сегодня, 09:11
Анкалаев − о Джонсе: «В UFC оберегают чемпионов. К Джону можно подобрать ключи, он избегает Аспиналла»
5сегодня, 08:59
Леон Эдвардс: «Моя цель − стать чемпионом к концу 2025 года»
2сегодня, 08:54
Экс-судья UFC Джон Маккарти: «Чендлер пришел к уровню Фергюсона: нельзя быть таким медленным в легком весе, его переводил джитсер»
4сегодня, 08:12
Анкалаев − об отношении к Перейре: «Ничего личного, только бойцовская ненависть»
сегодня, 07:59
Анкалаев − о бое с Перейрой: «Во время Рамадана боя не будет. Мы предложили три даты до поста − чемпион не дал ответа»
14сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть трансляцию UFC 310
вчера, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
вчера, 14:04
Полный кард ACA 182
2вчера, 13:22
Полный кард PFL 10
вчера, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино