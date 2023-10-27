Гейджи считает, что Махачев для него удобнее, чем Нурмагомедов: «Хабиб – устрашающий, а Ислам не тот боец»
Джастин Гейджи заявил, что может победить Ислама Махачева.
«С учетом того опыта, который получил в бою с Хабибом, понимаю, что Ислам – другой боец. Я не боялся Хабиба, но это устрашающий парень. Теперь этого фактора не будет.
Я более уверен в себе. Думаю, что это отличный мэтчап. Думаю, что это гораздо лучший вариант для меня, чем Хабиб.
Считаю, что действительно смогу эффективно бить и создавать шансы для максимизации ущерба», – сказал обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.
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Но что реально шокирует, что Гэтжи в юности считался борцухой чуть хуже Колби, но лучше Усмана.
А теперь сравним как Колби и Марти борются в клетке, и как Гэтжи.
Ну и где его борьба?