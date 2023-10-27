Гейджи считает, что Махачев для него удобнее, чем Нурмагомедов: «Хабиб – устрашающий, а Ислам не тот боец»

Джастин Гейджи заявил, что может победить Ислама Махачева.

«С учетом того опыта, который получил в бою с , понимаю, что – другой боец. Я не боялся Хабиба, но это устрашающий парень. Теперь этого фактора не будет.

Я более уверен в себе. Думаю, что это отличный мэтчап. Думаю, что это гораздо лучший вариант для меня, чем Хабиб.

Считаю, что действительно смогу эффективно бить и создавать шансы для максимизации ущерба», – сказал обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

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