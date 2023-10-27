Гейджи считает, что Махачев для него удобнее, чем Нурмагомедов: «Хабиб – устрашающий, а Ислам не тот боец»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи заявил, что может победить Ислама Махачева.

«С учетом того опыта, который получил в бою с Хабибом, понимаю, что Ислам – другой боец. Я не боялся Хабиба, но это устрашающий парень. Теперь этого фактора не будет.

Я более уверен в себе. Думаю, что это отличный мэтчап. Думаю, что это гораздо лучший вариант для меня, чем Хабиб.

Считаю, что действительно смогу эффективно бить и создавать шансы для максимизации ущерба», – сказал обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

Гейджи хочет драться с Махачевым в феврале-марте 2024 года: «Я готовлюсь к этому»

Гейджи считает, что Оливейра не заслужил реванш с Махачевым: «У него был второй шанс, но он слился»

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14 комментариев

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Proper Chels
Бред, Махачев и в борьбе уничтожит, и в стойке настучит деревенщине. Если Оливейра сломал Гэтжи за пару минут, то и Махачев это сделает быстро.

Но что реально шокирует, что Гэтжи в юности считался борцухой чуть хуже Колби, но лучше Усмана.
А теперь сравним как Колби и Марти борются в клетке, и как Гэтжи.
Ну и где его борьба?
+30
-5
+25
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Раз-два
Ещё бы второй бой Оливейра - Махачев глянуть, чтобы окончательно все закрыть вопросы, хотя наверно их и так нет. А все остальные Гейджи, Порье, Дариуш и тд никакой конкуренции Исламу не составят. Надо подниматься наверх
+10
-2
+8
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Dart_Yoda
Ответ Pavel Nikolaev
Хитёр Дастин)), не тупой трешток, а нормальный призыв к бою
Дастин Гейджи, Джастин Порье, Ислам Оливейра и Чарльз Махачев
+5
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+5
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Нету Нету
только Чарльз реванш, больше нечего делать 70кг
+1
0
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Dr.aydar
Ответ Раз-два
Ещё бы второй бой Оливейра - Махачев глянуть, чтобы окончательно все закрыть вопросы, хотя наверно их и так нет. А все остальные Гейджи, Порье, Дариуш и тд никакой конкуренции Исламу не составят. Надо подниматься наверх
Да вроде бы в первом бою было всё очевидно
+5
-4
+1
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Мяти
Ответ Dougie Hamilton
А Матеуш Дариуш?
Он только недавно Бобби Физиева победил. Или это был Рафаэль Хукер? Кстати, как там дела у Тони Макгрегора? Может его с Конором Дос Аньосом свести? Ну да ладно, сейчас не о них разговор.
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Pavel Nikolaev
Хитёр Дастин)), не тупой трешток, а нормальный призыв к бою
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Max Madov
Гейджи опаснее для Ислама, так как Ислам будет вести продолжительный бой на ногах. Ударка у Гейджи мощная.
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Антон Суровый
После боя м Оливейрой,Гетжи перестал быть бойцом чемпионского уровня- будет задушен Исламом
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Tihonovetskiy
Ответ Proper Chels
Бред, Махачев и в борьбе уничтожит, и в стойке настучит деревенщине. Если Оливейра сломал Гэтжи за пару минут, то и Махачев это сделает быстро. Но что реально шокирует, что Гэтжи в юности считался борцухой чуть хуже Колби, но лучше Усмана. А теперь сравним как Колби и Марти борются в клетке, и как Гэтжи. Ну и где его борьба?
Если не использывать навыки, но они просто теряються. У Джастина кроме борьбы, еще и нет джитсу. Он влюбился в рукопашку, и забыл борьбу. Но у него хорошая защита от тэйкдаунов, но для Ислама он будет сладкой конфеткой.
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Мяти
Ответ Dart_Yoda
Дастин Гейджи, Джастин Порье, Ислам Оливейра и Чарльз Махачев
Там еще Бенеил Царукян, Арман Чендлер и Майкл Гамрот есть, ну да ладно, ща не о них разговор
+1
-1
0
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Dougie Hamilton
Ответ Мяти
Там еще Бенеил Царукян, Арман Чендлер и Майкл Гамрот есть, ну да ладно, ща не о них разговор
А Матеуш Дариуш?
0
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