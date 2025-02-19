Бетербиев − о продолжении карьеры: «Пока все хорошо, мама меня поддерживает»
Артур Бетербиев заявил, что планирует продолжать карьеру, пока ему разрешает мама.
«Конец карьеры? Не знаю, пока все идет хорошо. Чувствую себя хорошо, мое здоровье в порядке. Я хочу продолжать.
Буду ли я боксировать, пока разрешает мама? Да. Но не думаю, что она когда-нибудь так поставит вопрос. Она дает мне силу.
Как и любая мать, она заботится обо мне. Да, моя мама волнуется, но поддерживает меня. Она разрешила мне боксировать», − сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который 22 февраля подерется с Дмитрием Биволом.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sky Sports
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