Бетербиев − о продолжении карьеры: «Пока все хорошо, мама меня поддерживает»

Артур Бетербиев заявил, что планирует продолжать карьеру, пока ему разрешает мама.

«Конец карьеры? Не знаю, пока все идет хорошо. Чувствую себя хорошо, мое здоровье в порядке. Я хочу продолжать.

Буду ли я боксировать, пока разрешает мама? Да. Но не думаю, что она когда-нибудь так поставит вопрос. Она дает мне силу.

Как и любая мать, она заботится обо мне. Да, моя мама волнуется, но поддерживает меня. Она разрешила мне боксировать», − сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев , который 22 февраля подерется с Дмитрием Биволом .

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