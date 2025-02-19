Хирн − о реванше Бивола и Бетербиева: «Это будет очень близкий бой, но верю в победу Дмитрия»
Эдди Хирн высказался о втором бое между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
«Дмитрий − победитель. Он впервые столкнулся с поражением. Мы считаем, что он был победителем в первом бою, но прошлого не исправить.
Вы знаете, что это будет близкий бой. Артур и Дмитрий − невероятные бойцы. Интересно посмотреть на их адаптации.
Меня интригует, что Дмитрий говорит, что в прошлом бою он не показал себя на 100%. Если это так, то я верю, что он выиграет реванш», − сказал босс компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. 22 февраля в Эр-Рияде Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут второй бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Бетербиев − о недовольстве команды Бивола результатом первого боя: «Мне плевать на это»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing News
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