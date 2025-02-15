Усик – о самом сложном сопернике: «Чисора. Ужасный парень, но очень крутой»
Александр Усик считает Дерека Чисору самым сложным соперником в карьере.
«Самый сложный оппонент? Думаю, что это Дерек Чисора. Он мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой! Это ужасный парень, но очень крутой. Просто с ним тяжело драться. Он был очень трудным соперником», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.
Дерек Чисора: «Джошуа вернется для боя с Фьюри»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал talkSPORT Boxing
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