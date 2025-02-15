Усик – о самом сложном сопернике: «Чисора. Ужасный парень, но очень крутой»

Александр Усик считает Дерека Чисору самым сложным соперником в карьере.

«Самый сложный оппонент? Думаю, что это Дерек Чисора . Он мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой! Это ужасный парень, но очень крутой. Просто с ним тяжело драться. Он был очень трудным соперником», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик .

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