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Бетербиев провел фотосессию с чемпионскими поясами

Артур Бетербиев устроил фотосессию перед поединком с Дмитрием Биволом.

Бетербиев провел фотосессию с чемпионскими поясами.

Напомним, реванш Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Вечер бокса в Эр-Рияде: реванш Бивола и Бетербиева, Дюбуа – Паркер, Ортис – Мадримов и другие бои

Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Top Rank Boxing
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