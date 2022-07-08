Тарасов – о первом бое с Емельяненко: «Был страх. Передал жене все пароли от банков»

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Российский боец поп-ММА Артем Тарасов признался, что боялся Александра Емельяненко перед их очным поединком в сентябре 2021 года. Тогда единогласным решением судей победил ветеран смешанных единоборств.

«В первом бою был банальный страх большого человека. Я уже не в одном интервью говорил, что перед боем с Александром Емельяненко я отдал все пароли от своих онлайн-банков, чтобы если что-то со мной случится, моя супруга могла спокойно снять деньги. Вот такая психология, было так», – сказал Тарасов.

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