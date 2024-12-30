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Александр Емельяненко может провести реванш с блогером Тарасовым

Александр Емельяненко может провести реванш с Артемом Тарасовым.

«Тарасов вызвал Александра на бой. Посмотрим, возможно, этот поединок состоится», – подтвердили в команде Емельяненко.

Напомним, в 2021 году Емельяненко победил блогера Тарасова единогласным решением судей в поединке по MMA.

Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии. В январе Александр отправится в Саудовскую Аравию

Александр Емельяненко про поп-ММА: «Людям профессиональные бои уже надоели: одни и те же лица, все бородатые»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
logoАлександр Емельяненко
Артем Тарасов
logoMMA
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