Александр Емельяненко может провести реванш с блогером Тарасовым

Александр Емельяненко может провести реванш с Артемом Тарасовым.

«Тарасов вызвал Александра на бой. Посмотрим, возможно, этот поединок состоится», – подтвердили в команде Емельяненко.

Напомним, в 2021 году Емельяненко победил блогера Тарасова единогласным решением судей в поединке по MMA.

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