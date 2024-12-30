Александр Емельяненко может провести реванш с блогером Тарасовым
Александр Емельяненко может провести реванш с Артемом Тарасовым.
«Тарасов вызвал Александра на бой. Посмотрим, возможно, этот поединок состоится», – подтвердили в команде Емельяненко.
Напомним, в 2021 году Емельяненко победил блогера Тарасова единогласным решением судей в поединке по MMA.
Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии. В январе Александр отправится в Саудовскую Аравию
Александр Емельяненко про поп-ММА: «Людям профессиональные бои уже надоели: одни и те же лица, все бородатые»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем