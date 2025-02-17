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Роналду может посетить реванш Бивола и Бетербиева

Криштиану Роналду может посетить поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Криштиану направлено приглашение. Он может посетить бой Бетербиев – Бивол», – подтвердили организаторы поединка.

Напомним, Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол подерутся 22 февраля в Эр-Рияде.

Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой

Тренер Бетербиева: «Считаю, что Артур показал себя только на 70% в бою с Биволом. Он не был готов из-за ноги»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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