Роналду может посетить реванш Бивола и Бетербиева
Криштиану Роналду может посетить поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.
«Криштиану направлено приглашение. Он может посетить бой Бетербиев – Бивол», – подтвердили организаторы поединка.
Напомним, Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол подерутся 22 февраля в Эр-Рияде.
Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой
Тренер Бетербиева: «Считаю, что Артур показал себя только на 70% в бою с Биволом. Он не был готов из-за ноги»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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