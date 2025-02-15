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Тренер Бетербиева: «Считаю, что Артур показал себя только на 70% в бою с Биволом. Он не был готов из-за ноги»

Тренер Артура Бетербиева рассказал о травме боксера перед первым боем с Биволом.

«Против Бивола, я считаю, Артур боксировал процентов на 70. Он не был готов из-за ноги. Бетербиев очень любит такую работу, любит пахать, а там не может.

Знаете, когда человек недоработает, у него маленькие сомнения начинаются. А тем более такой бой топовый. И вот мы там заменяли велосипедом, но это же разные вещи. Тренер по ОФП тоже говорит, что большую часть работы он не мог сделать по известной причине. Это был далеко не лучший бой у него, он способен на большее.

А так у него даже бой закончился – запас еще был. Мог еще три-четыре раунда отбоксировать. Два-три раза были такие моменты, когда его хотели головой травмировать. Я смотрел бой и заметил, что там были такие моменты. Хотя я Диму очень уважаю, он такой достойный парень, ведет себя очень хорошо. И боец хороший, я его в любителях очень хорошо знаю. Может, случайно это было.

Мне показалось, что были такие моменты, где хотели травмировать. Это мое мнение. У Бивола такого не было? Он культурный парень. Я его в любителях помню. Питерцы – они вообще культурные ребята. Наверное, мне показалось. Мы увиделись, обнялись, поздоровались. Я и Геннадий Юрьевич Машьянов – мы в очень хороших отношениях. Вне ринга мы друзья, сохранили отношения хорошие. Я думаю, так и должно быть», – сказал тренер Нурипаша Талибов.

Бетербиев и Бивол приехали в Эр-Рияд, где 22 февраля проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира

Видели, как Бивол и Бетербиев готовятся к реваншу? Даже жонглируют гантелями и грифом

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАртур Бетербиев
logoбокс
Нурипаша Талибов
logoДмитрий Бивол
Бивол - Бетербиев
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