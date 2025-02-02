Нганну поддержал Адесанью после поражения Имавову: «Чемпион однажды – чемпион навсегда. Мы тебя любим, чувак»

Фрэнсис Нганну поддержал Исраэля Адесанью после поражения на UFC Fight Night 250.

«Спорт не прощает. Чемпион однажды – чемпион навсегда. Исраэль, мы любим тебя, чувак, и всегда будем рядом.

Поздравляем Имавова с потрясающим выступлением.

Ваканда навсегда», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну .

Напомним, Исраэль Адесанья проиграл нокаутом Нассурдину Имавову на UFC Fight Night 250.

Адесанья – о поражении Имавову: «Мне нужно расслабиться, а потом подумать. Теперь я вынужден это сделать»

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