Нганну поддержал Адесанью после поражения Имавову: «Чемпион однажды – чемпион навсегда. Мы тебя любим, чувак»
Фрэнсис Нганну поддержал Исраэля Адесанью после поражения на UFC Fight Night 250.
«Спорт не прощает. Чемпион однажды – чемпион навсегда. Исраэль, мы любим тебя, чувак, и всегда будем рядом.
Поздравляем Имавова с потрясающим выступлением.
Ваканда навсегда», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
Напомним, Исраэль Адесанья проиграл нокаутом Нассурдину Имавову на UFC Fight Night 250.
Адесанья – о поражении Имавову: «Мне нужно расслабиться, а потом подумать. Теперь я вынужден это сделать»
Бонусы UFC Fight Night 250: Имавов – лучшее выступление вечера, Нурмагомедов – Оливейра – лучший бой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
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