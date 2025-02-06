Нганну поздравил Роналду с 40-летием: «С днем рождения, легенда»

Фрэнсис Нганну обратился к Криштиану Роналду по случаю его 40-летия.

«С днем 40-летия, легенда. Съешь немного торта и выпей бокал шампанского», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC и тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну .

5 февраля Криштиану Роналду исполнилось 40 лет. Сейчас капитан сборной Португалии и пятикратный победитель Лиги чемпионов играет в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср», куда он перешел в начале 2023 года после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Нганну поддержал Адесанью после поражения Имавову: «Чемпион однажды – чемпион навсегда. Мы тебя любим, чувак»

Нганну поужинал с Это′О, Тчуамени и Думбе