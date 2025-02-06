Нганну поздравил Роналду с 40-летием: «С днем рождения, легенда»
Фрэнсис Нганну обратился к Криштиану Роналду по случаю его 40-летия.
«С днем 40-летия, легенда. Съешь немного торта и выпей бокал шампанского», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC и тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну.
5 февраля Криштиану Роналду исполнилось 40 лет. Сейчас капитан сборной Португалии и пятикратный победитель Лиги чемпионов играет в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср», куда он перешел в начале 2023 года после ухода из «Манчестер Юнайтед».
Нганну поддержал Адесанью после поражения Имавову: «Чемпион однажды – чемпион навсегда. Мы тебя любим, чувак»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Фрэнсиса Нганну
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем