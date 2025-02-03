Вадим Немков не будет вести переговоры с UFC в 2025 году
Вадим Немков не перейдет в UFC в 2025 году.
«Вадим в нынешнем году сосредоточится на выступлениях в PFL. В 2025-м предложения от UFC не будут рассматриваться», – сообщили в команде бойца PFL Вадима Немкова.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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