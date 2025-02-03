Вадим Немков не будет вести переговоры с UFC в 2025 году

Вадим Немков не перейдет в UFC в 2025 году.

«Вадим в нынешнем году сосредоточится на выступлениях в PFL. В 2025-м предложения от UFC не будут рассматриваться», – сообщили в команде бойца PFL Вадима Немкова .

Вице-президент PFL Коган: «Контракт Немкова истекает в декабре. Мы хотим его продлить»

Уайт − о подписании Немкова в UFC: «Мы это просто не обсуждали»