Кормье – о шансах Нганну против Уайлдера: «Раньше Фрэнсис не получал урона, но когда это произошло в бою с Джошуа, он выглядел потерянным. Это меня беспокоит перед поединком с Деонтеем»

Даниэль Кормье думает, что у Нганну могут быть проблемы в бою с Уайлдером.

«Были люди, которые ставили на Нганну в поединке с Джошуа. Я люблю Фрэнсиса и не хочу принижать его, но Энтони Джошуа не чувствовал от него угрозы. Джошуа – крайне пассивный боксер, но и он не ощущал давления от Нганну. Во многом из-за отсутствия у Фрэнсиса опыта в боксе.

Раньше Нганну не получал урона, но когда это произошло в бою с Джошуа, он выглядел потерянным. Это то, что меня беспокоит. Я знаю, что в бою с Деонтеем Уайлдером будут моменты, когда ему нужно будет обороняться», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье .

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