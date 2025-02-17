В команде Емельяненко опровергли участие Федора в боях на голых кулаках
Федор Емельяненко не планирует выступать в Bare Knuckle FC.
«Таких планов нет», – сообщили в команде экс-бойца MMA Федора Емельяненко.
Вчера Конор Макгрегор заявил, что Bare Knuckle FC близки к договоренности с россиянином.
Конор Макгрегор: «Я подерусь в лиге Bare Knuckle. Запомните мои слова»
Джо Роган: «Не думаю, что кто-то смог бы побить молодого Федора Емельяненко. Он был монстром»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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