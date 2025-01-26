Боец RCC Чеботарев подписал контракт с BKFC: «4 апреля подерусь с Чэпмэном. Я иду за твоей головой, я ее оторву»

Россиянин Андрей Чеботарев подписал контракт с лигой кулачных боев Макгрегора.

Боец Чеботарев заявил об этом после победы над Данилой Чижовым на RCC Hard 12:

«Я буду представлять Россию и RCC 4 апреля в Дубае в BKFC. Соперник – Дэн Чэпмэн. Я иду за твоей головой, я ее оторву».

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