Боец RCC Чеботарев подписал контракт с BKFC: «4 апреля подерусь с Чэпмэном. Я иду за твоей головой, я ее оторву»
Россиянин Андрей Чеботарев подписал контракт с лигой кулачных боев Макгрегора.
Боец Чеботарев заявил об этом после победы над Данилой Чижовым на RCC Hard 12:
«Я буду представлять Россию и RCC 4 апреля в Дубае в BKFC. Соперник – Дэн Чэпмэн. Я иду за твоей головой, я ее оторву».
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ВК-группа телеканала UDAR
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