PFL не предложит бой Федору Емельяненко: «Это не в наших планах»

Федор Емельяненко не выступит в PFL.

«Мы не планируем делать предложения о боях Федору Емельяненко . Это не в наших планах», – подтвердили в PFL.

Напомним, последний бой Емельяненко состоялся в декабре 2023-го – Федор проиграл техническим нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру .

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