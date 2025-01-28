PFL не предложит бой Федору Емельяненко: «Это не в наших планах»
Федор Емельяненко не выступит в PFL.
«Мы не планируем делать предложения о боях Федору Емельяненко. Это не в наших планах», – подтвердили в PFL.
Напомним, последний бой Емельяненко состоялся в декабре 2023-го – Федор проиграл техническим нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.
Вырубал огромных фриков и разбивал себе голову. Драться на Новый год в Японии – традиция Федора Емельяненко
Хабиб и Федор встретились в Дубае. И увезли оттуда яркие победы учеников
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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