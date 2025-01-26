Федор Емельяненко поздравил Немкова с победой: «Уверенный, красивый и захватывающий бой. Очень рады быстрой победе Вадима»

Федор Емельяненко поздравил Вадима Немкова с победой.

«От души поздравляю Вадима Немкова с победой. Уверенный, красивый и захватывающий бой. Вадим в очередной раз показал высокий уровень и профессионализм. Очень рады его быстрой победе», – написал в соцсетях экс-чемпион PRIDE Федор Емельяненко .

Напомним, Вадим Немков задушил Тимоти Джонсона на PFL Champions Series.

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