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Федор Емельяненко поздравил Немкова с победой: «Уверенный, красивый и захватывающий бой. Очень рады быстрой победе Вадима»

Федор Емельяненко поздравил Вадима Немкова с победой.

«От души поздравляю Вадима Немкова с победой. Уверенный, красивый и захватывающий бой. Вадим в очередной раз показал высокий уровень и профессионализм. Очень рады его быстрой победе», – написал в соцсетях экс-чемпион PRIDE Федор Емельяненко.

Напомним, Вадим Немков задушил Тимоти Джонсона на PFL Champions Series.

Хабиб и Федор встретились в Дубае. И увезли оттуда яркие победы учеников

Не ждите Немкова в UFC. Лучший ученик Федора выбрал деньги и комфорт

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Федора Емельяненко
logoФедор Емельяненко
PFL
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