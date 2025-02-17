Вальтер Уокер: «У меня есть три варианта хил хука, а я использовал в UFC только один»
Вальтер Уокер объяснил, почему не расскажет секрет своего болевого приема.
«Я не скажу, как защищаться от моего хил хука. Тогда тяжеловесы это услышат и смогут научиться этому. Но если они это сделают, то я принесу еще одну вариацию. У меня есть три варианта этого приема, а я использовал в UFC только один», – заявил боец UFC Вальтер Уокер.
Напомним, Уокер победил Дон’Тейла Мэйса сабмишеном в первом раунде на UFC Fight Night 251.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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