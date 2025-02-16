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Бонусы UFC Fight Night 251: Каннонир против Родригеса – лучший бой турнира

Стали известны бонусы по итогам UFC Fight Night 251.

Лучшим поединком назван главный бой турнира между Джаредом Каннониром и Грегори Родригесом.

Бонусы за лучшее выступление вечера получат: Исмаэль Бонфим (победа техническим нокаутом во втором раунде) и Эдмен Шахбазян (победа техническим нокаутом в первом раунде).

Все перечисленные бойцы получат дополнительные $50 тысяч к гонорару.

Джаред Каннонир: «У меня незавидная позиция в рейтинге – четыре человека впереди побили меня. Но я не собираюсь останавливаться»

UFC Fight Night 251: Каннонир победил Родригеса, Каттар проиграл Залалу и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
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