Бонусы UFC Fight Night 251: Каннонир против Родригеса – лучший бой турнира
Стали известны бонусы по итогам UFC Fight Night 251.
Лучшим поединком назван главный бой турнира между Джаредом Каннониром и Грегори Родригесом.
Бонусы за лучшее выступление вечера получат: Исмаэль Бонфим (победа техническим нокаутом во втором раунде) и Эдмен Шахбазян (победа техническим нокаутом в первом раунде).
Все перечисленные бойцы получат дополнительные $50 тысяч к гонорару.
Джаред Каннонир: «У меня незавидная позиция в рейтинге – четыре человека впереди побили меня. Но я не собираюсь останавливаться»
UFC Fight Night 251: Каннонир победил Родригеса, Каттар проиграл Залалу и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
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