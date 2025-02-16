Илия Топурия: «Махачев боится меня. Если бы я был для него простым соперником, то бой бы уже состоялся»
Илия Топурия считает, что Ислам Махачев боится с ним драться.
«Он боится. Конечно, он боится. Все говорят, что их ждет легкий бой, пока не объявят поединок.
Мы все знаем, если бы для него это было так просто, он бы уже разделил со мной октагон», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.
Махачев против Топурии – реальность?
Топурия − о бое с Махачевым: «Могу нокаутировать и засабмитить его. Раньше говорили: «Затащить в глубокие воды». Я же родился там»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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