Вальтер Уокер: «Я процитировал Шамана после боя? Это мне жена подсказала»

Боец UFC Уокер объяснил слова на русском после победы на UFC Fight Night 251.

«Я очень люблю Россию. Она дала мне другую жизнь, у меня появился хороший тренер. В России я нашел жену. Здесь родилась моя доченька. Моя жизнь – это Россия.

Я процитировал Шамана после боя? Это мне жена подсказала. Показала видео в соцсети. Посоветовала: «Скажи так после боя». Так что знаю только эти слова», – сказал боец UFC Вальтер Уокер.

Боец UFC Вальтер Уокер: «Я наполовину русский, я иду до конца!»

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