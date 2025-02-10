Камил Гаджиев: «Чимаев – самый доминирующий боец в MMA, если говорить о первых раундах. Он остановит дю Плесси»
Камил Гаджиев считает, что Хамзат Чимаев победит Дрикуса дю Плесси.
«Дю Плесси представляет Африку, поэтому у него огромная аудитория. У нас мало пиара африканских чемпионов, но там за него болеют много людей. Это находка для UFC.
Но Чимаев остановит Дрикуса, потому что сегодня это опаснейший и доминирующий боец в MMA вообще, если говорить о первых двух раундах. А дальше есть вопрос, потому что мы не знаем функционалку Хамзата. Но, может быть, Чимаев так и продолжит финишировать соперников в первых раундах. С дю Плесси, скорее всего, так и будет», – заявил глава Fight Nights Global Камил Гаджиев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
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