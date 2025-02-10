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Камил Гаджиев: «Чимаев – самый доминирующий боец в MMA, если говорить о первых раундах. Он остановит дю Плесси»

Камил Гаджиев считает, что Хамзат Чимаев победит Дрикуса дю Плесси.

«Дю Плесси представляет Африку, поэтому у него огромная аудитория. У нас мало пиара африканских чемпионов, но там за него болеют много людей. Это находка для UFC.

Но Чимаев остановит Дрикуса, потому что сегодня это опаснейший и доминирующий боец в MMA вообще, если говорить о первых двух раундах. А дальше есть вопрос, потому что мы не знаем функционалку Хамзата. Но, может быть, Чимаев так и продолжит финишировать соперников в первых раундах. С дю Плесси, скорее всего, так и будет», – заявил глава Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Дю Плесси готов защищать титул только против Чимаева: «Хочу убедиться, что у людей не осталось сомнений, кто GOAT среднего веса»

Дю Плесси – о плане на бой с Чимаевым: «Просто переборю его»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
logoКамил Гаджиев
logoUFC
logoДрикус дю Плесси
logoMMA
logoХамзат Чимаев
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