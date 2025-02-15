Камил Гаджиев: «В бою Чимаева и Гасанова шансы реально 50 на 50. Магомедрасулу не страшно то, чем сейчас выигрывает Хамзат»

Гаджиев считает, что чемпион ACA Гасанов имел бы хорошие шансы в бою с Чимаевым.

«Хамзат Чимаев – фаворит с абсолютно любым человеком в мире, если речь о ранних раундах поединка до 93 кг. В тяжах просто не хватит физики.

В боях с Алексом Перейрой или Магомедом Анкалаевым он был бы фаворитом в первых двух раундах. Но мы не знаем, что дальше. А эти ребята, в частности Магомедрасул Гасанов, очень хороший грэпплер. Он начинал с этого. Просто сейчас немного стал меньше. Плюс всего его бои – пятираундовые. Поэтому мы видим меньше борьбы. В основном он дерется в стойке. Но это крутой грэпплер. Он, скорее всего, не даст себя засабмитить и переведет бой в поздние раунды. Там начнется совсем другой разговор.

Конкретно в бою Чимаева и Гасанова шансы реально 50 на 50. Именно потому, что Магомедрасулу не страшно то, чем сейчас выигрывает Хамзат», – сказал глава Fight Nights Global Камил Гаджиев .

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