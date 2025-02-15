Гаджиев – о долгах Hardcore перед бойцами: «Это худшее, что может произойти с лигой. Если вопрос не решится, будут проблемы»

Камил Гаджиев высказался о ситуации с задолженностью Hardcore FC перед бойцами.

«Адвокатом здесь сложно выступать. Понимаю, когда три бойца, пять... Возьмем наш турнир по боксу, который прошел в Астане в декабре. У нас могут оказаться три-пять бойцов, которым мы недоплатили бонусы и еще что-то. Это всегда бывает. Наверное, в UFC такого нет, а у нас есть. Но 32 бойца – это уже проблема. Значит, им не платят.

Тяжело будет Анатолию Сульянову в данной ситуации. Народ всегда на стороне бойца. Если так долго не выплачивают гонорары – это худшее, что может произойти с лигой.

Я слышал, что кто-то из партнеров Сульянова отказался ему платить. Этот слух прошел два месяца назад. Думаю, оплата не прошла. Если вопрос не решится, проблемы будут», – сказал глава Fight Nights Global Камил Гаджиев .

Ранее появилась информация, что более 30 бойцов лиги Hardcore подали финансовые претензии в адрес промоушена на общую сумму превышающую 30 миллионов рублей.

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Экс-бойцы Hardcore обвинили Сульянова в невыплате гонораров на 33 млн рублей (Sport24)