Топурия − о дагестанских бойцах: «Если не дать им доминировать в бою, то они всегда проигрывают»
Илия Топурия раскритиковал дагестанских бойцов ММА.
«То, что они всегда пытаются сделать − финишировать соперника в первых раундах, почувствовать, что они доминируют над оппонентом.
Они всегда это делают. Но когда они понимают, что это не работает, то чаще всего они проигрывают такой бой.
Все конкурентные бои они проигрывают. Все, именно. Или мы видим, что они доминируют над соперником, или мы видим конкурентный бой, в котором они проигрывают», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Full Send Podcast
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