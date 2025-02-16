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Евгений Тищенко: «Думаю, что Паркер победит Дюбуа, но против Усика у него нет шансов»

Евгений Тищенко считает, что у Александра Усика нет соперников в тяжелом дивизионе.

«Сейчас никого не вижу. Но в ближайшее время соперники могут появиться. Даниэль Дюбуа проведет бой с Джозефом Паркером. Думаю, что Паркер победит, но шансов против Усика у него никаких», – сказал олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко.

Евгений Тищенко: «Кто бы что не говорил, но у меня успешная карьера в боксе. Я сделал больше, чем многие другие»

Евгений Тищенко: «Склоняюсь к победе Бивола в бою с Бетербиевым. Короткий промежуток между боями на руку Дмитрию»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoбокс
logoЕвгений Тищенко
logoАлександр Усик
logoДаниэль Дюбуа
logoДжозеф Паркер
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