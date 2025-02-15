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Евгений Тищенко: «Склоняюсь к победе Бивола в бою с Бетербиевым. Короткий промежуток между боями на руку Дмитрию»

Евгений Тищенко считает, что Бивол победит Бетербиева.

«Я склоняюсь к победе Бивола. Мне кажется, что факт короткого промежутка времени между боями больше на руку именно Дмитрию. Вообще реванш проходит слишком быстро. Я бы никогда не подумал, что именно в такие сроки будет организован второй поединок. Остается неделя до долгожданного боя. Будем болеть за обоих наших боксеров, но мне кажется, что у Бивола больше шансов в реванше.

Не удивился ли, что Бетербиев согласился на незамедлительный реванш? Думаю, тут стоит финансовый вопрос. Но я действительно удивлен. Я вообще думал, что Артур может завершить карьеру, будучи абсолютным чемпионом мира. Он добился цели. Но он выходит на реванш – это интересно», – сказал боксер Евгений Тищенко.

Напомним, 22 февраля в Эр-Рияде состоится вечер бокса, в главном событии которого Дмитрий Бивол подерется с Артуром Бетербиевым.

Тищенко хочет завершить карьеру в 2025 году: «Я бы хотел провести еще один поединок»

Тищенко − о бое Тайсона и Пола: «Хочу встретиться с победителем поединка»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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Бивол - Бетербиев
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