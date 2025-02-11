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Фрэнк Уоррен: «В той форме, в которой он сейчас, Дюбуа может побить Усика»

Фрэнк Уоррен высказался о возможном реванше Усика и Дюбуа.

«Очень противоречивый первый бой, Дюбуа сделал Усику больно и дал ему тяжелый бой. Дюбуа может победить его. В той форме, в которой он сейчас, Дюбуа может побить Усика», – сказал Уоррен.

26 августа 2023 года Александр Усик защитил пояса чемпиона мира в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

Дюбуа – о реванше Фьюри и Усика: «Смотрел и думал, что сильнее обоих»

Даниэль Дюбуа: «Бой с Кличко? Было бы интересно. Готов защищать пояс против него»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sky Sports
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Фрэнк Уоррен
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