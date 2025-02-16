Евгений Тищенко: «Кто бы что не говорил, но у меня успешная карьера в боксе. Я сделал больше, чем многие другие»

Евгений Тищенко хочет завершить боксерскую карьеру в 2025 году.

«Думаю, завершу карьеру. Может, сделаю прощальный бой. В целом, сделал то, что хотел. Хочется большего, но надо вовремя заканчивать. Кто бы что не говорил, но у меня успешная карьера в боксе. Я сделал больше, чем многие другие. Будем развиваться и стараться быть полезными. Находить себя в чем-то другом», – заявил олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко .

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Тищенко хочет завершить карьеру в 2025 году: «Я бы хотел провести еще один поединок»