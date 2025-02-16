Боец UFC Уокер: «Я наполовину русский, я иду до конца!»

Бразильский боец UFC Уокер заявил, что он наполовину русский.

«Извините меня, я не понял, что сказал Даниэль Кормье. Чуть-чуть стесняюсь говорить по-русски. Брат, я наполовину русский, я иду до конца!» – сказал бразильский боец UFC Вальтер Уокер после победы на UFC Fight Night 251.

Напомним, Уокер победил Дон’Тейла Мэйса сабмишеном в первом раунде.

Уокер проживает в Москве и тренируется в клубе Gor MMA.

Джаред Каннонир: «У меня незавидная позиция в рейтинге – четыре человека впереди побили меня. Но я не собираюсь останавливаться»

UFC Fight Night 251: Каннонир победил Родригеса, Каттар проиграл Залалу и другие бои