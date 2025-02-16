Боец UFC Уокер: «Я наполовину русский, я иду до конца!»
Бразильский боец UFC Уокер заявил, что он наполовину русский.
«Извините меня, я не понял, что сказал Даниэль Кормье. Чуть-чуть стесняюсь говорить по-русски. Брат, я наполовину русский, я иду до конца!» – сказал бразильский боец UFC Вальтер Уокер после победы на UFC Fight Night 251.
Напомним, Уокер победил Дон’Тейла Мэйса сабмишеном в первом раунде.
Уокер проживает в Москве и тренируется в клубе Gor MMA.
Джаред Каннонир: «У меня незавидная позиция в рейтинге – четыре человека впереди побили меня. Но я не собираюсь останавливаться»
UFC Fight Night 251: Каннонир победил Родригеса, Каттар проиграл Залалу и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем